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فوكس نيوز: الجمهوريون متقدمون على الديمقراطيين بنقطتين مئويتين للفوز بالكونجرس

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 07:29 م
فوكس نيوز: الجمهوريون متقدمون على الديمقراطيين بنقطتين مئويتين للفوز بالكونجرس الكونجرس -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قالت قناة فوكس نيوز الأمريكية، إن الجمهوريين متقدمون على الديمقراطيين بأكثر من نقطتين مئويتين للفوز بالكونجرس، وفقا لخبر بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، قالت مجلة نيوزويك، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن حصل على أعلى معدل موافقة على أدائه منذ أكثر من عام مع تبقى ثلاث أسابيع فقط على موعد إجراء الانتخابات النصفية المقررة فى الثامن من نوفمبر المقبل.

 

وأشارت المجلة إلى أن الانتخابات النصفية ينظر إليها كاستفتاء على الرئيس الموجود بالبيت الأبيض. واعتمد الجمهوريون على ضعف نسب تأييد بايدن بسبب المشكلات الاقتصادية وارتفاع أسعار الوقود من أجل استعادة سيطرتهم على الكونجرس. إلا أن معدلات الموافقة على أداء بايدن ارتفعت الآن.


الجمهوريون

الديمقراطيين

الكونجرس

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