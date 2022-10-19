فرص سقوط أمطار رعدية بعدة مناطق غدا والصغرى بالقاهرة 22 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كل الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا يشهد أمطارا خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار على السواحل الشرقية ووسط سيناء، تمتد إلى جوي سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر قد تكون رعدية ، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية على شمال ووسط الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.