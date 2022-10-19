فرد أمن بالأقصر يعثر على 70 ألف جنيه داخل حقيبة فى مسجد ويعيدها لصاحبها

الأقصر – أحمد مرعى

فى واقعة تؤكد على أمانة أبناء الأقصر، عثر فرد أمن فى شركة يدعى إبراهيم أحمد حسن على مبلغ مالى 70 ألف جنيه فى حقيبة على شماعة داخل أحد المساجد فى منطقة الضبعية بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، وقرر إعادته لصاحبه ورفض الحصول على مكافأة نظير أمانته وإعادته المال لصاحبه.

بداية الواقعة كانت بدخول الحاج إبراهيم أحمد حسن 52 سنة لمسجد الأزهر فى قرية الضبعية التابعة لمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، بجوار مستشفى يعمل فرد أمن داخلها وخلال توجهه للوضوء عثر على حقيبة بداخلها 70 ألف جنيه معلقة على شماعة داخل المسجد، وظل يبحث عن صاحبها حتى نهاية وقت غلق المسجد بعد صلاة المغرب ولم يجده.

وقال فرد الأمن إبراهيم أحمد حسن، أنه ظل يبحث بالمسجد وخارجه عن صاحب الحقيبة، وتذكر أحد المصلين كان دائم التردد على المسجد ويحمل حقيبة بشكل يشبه الحقيبة التي عثر عليها، وتوجه إليه لمعرفة هل تلك الحقيبة له أم لأحد غيره، وسأله هل فقد أية أموال وفوجئ أنه يبحث عن الحقيبة في كل مكان، وقرر إعادتها له بعدما قدم كل الأمرات على المبلغ بداخلها، وأنه ثمن التجارة فى بيع أجهزة المحمول، ورفض الحصول على مكافأة رغم ظروفه الصحية التي يحتاج فيها كل مبلغ لتوفير العلاج.