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فاضل أسبوع.. ترقبوا الكسوف الجزئى للشمس 25 أكتوبر ويرى فى مصر

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 01:00 ص
فاضل أسبوع.. ترقبوا الكسوف الجزئى للشمس 25 أكتوبر ويرى فى مصر كسوف الشمس الجزئى - أرشيفية
كتب محمود راغب

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6 أيام باتت تفصلنا عن واحدة من أهم الظواهر الفلكية التى يترقبها هواة الفلك، وهى ظاهرة كسوف الشمس، حيث ستكون الكرة الأرضية على موعد مع كسوف جزئى للشمس يوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجارى.
 
لا يحدث أي كسوف للشمس إلا إذا كان القمر محاقا، والكسوف الجزئي للشمس يحدث عندما يغطي القمر جزءا محددا فقط من قرص الشمس، وكما سنراه في مصر سوف يحجب الجزء السفلي من قرص القمر الجزء العلوي من قرص الشمس في وقت الذروة الساعة 1:09 ظهرا.
 
كما سيترائى هذا الكسوف للعديد من سكان المناطق الروسية، وسكان معظم المناطق الأوروبية وشمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط والأجزاء الغربية من آسيا وسكان جزر جرينلاند، وننوه دائما بأنه لا يمكن رصد أي كسوف للشمس سواء جزئيا أو حلقيا أو كليا إلا من خلال فلتر شمسي لحماية العين.

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كسوف الشمس الجزئى

مصر تشهد كسوف جزئى

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