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غدا فى اليوم السابع.. الرئيس السيسى: مفيش وقت نضيعه

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 07:24 م
غدا فى اليوم السابع.. الرئيس السيسى: مفيش وقت نضيعه اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى يشهد افتتاح مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ.. ويؤكد: مفيش وقت نضيعه.. الرئيس السيسى: موضوع الرمال السوداء اتعرف فى مصر منذ 90 سنة.. وتكلفة مجمع المصانع 4 مليارات جنيه.. مصر تمتلك أحد أكبر احتياطيات الرمال السوداء.. 5 مليارات طن من الرمال السوداء.. عوائد مشروع البرلس 6 مليارات دولار.. ويوفر 5 آلاف فرصة عمل".
 
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