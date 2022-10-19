عميد هندسة الطاقة: مصنع الرمال السوداء سيقلل فاتورة الاستيراد ويخلق قيمة مضافة

كتبت -مروة الغول

قال الدكتور عطية عطية، عميد هندسة الطاقة بالجامعة البريطانية، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصنع الرمال السوداء في بلطيم على ساحل البحر المتوسط، بمحافظة كفر الشيخ، خطوة هامة جدا فى ملف التعدين وصناعات القيمة المضافة، لافتا إلى أن مصر غنية بالثروات التعدينية والتى لابد من استخراجها والاستفادة منها فى صناعات القيمة المضافة .

وأضاف الدكتور عطية عطية، لـ"اليوم السابع " أن مصر غنية بالرمال السوداء، وافتتاح الرئيس لمصنع الرمال السوداء في بلطيم اليوم، دفعة كبيرة للأمام فى هذا المشروع واستخدام القيمة المضافة لمثل تلك الثروات والمعادن الاستراتيجية الهامة، موضحا أن تلك المشروع سيكون انطلاقة لمشروعات أخرى هامة سيكون له مردود كبير جدا لتصدير المنتجات ذات القيمة المضافة وسيقلل فاتورة الاستيراد.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس، وذلك عقب افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، القطاع الخاص بالمشاركة فى مشروع الرمال السوداء قائلا: "القطاع الخاص والشركات اللى ابتدت تشغل فيه تقدر تعمل كام مصنع ومجمع زى ده؟.. بتتكلم الكيلو بياخد سنة.. أنت بتتكلم فى 400 كيلو من الاحتياطيات.. فرضا لو فيه شركة واحدة تقدر تشتغل 400 سنة طيب لو 10 شركات؟.. طيب فيه فرصة للشركات تدخل فى الموضوع ده على ضوء المؤكد".