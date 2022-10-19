عبد الله عبد العظيم رئيسا لحى العمرانية وعويضة نائبا لرئيس هيئة النظافة بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارا بتكليف المهندس عبد الله عبد العظيم قائما بأعمال رئيس حى العمرانية، وكذلك تعيين سمير عويضة رئيس حى العمرانية، نائبا لرئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وفى سياق آخر، تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق بمركز ومدينة البدرشين، مؤكدا على تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة لعدد من الطرق والمحاور المرورية خلال الخطه الاستثمارية للعام المالي الجاري لتحسين حركة سير المركبات والمواطنين.

وأشار إلى أن قطاع الطرق بمراكز ومدن المحافظة يشهد تنفيذ العديد من المشروعات التي ستحسن من منظومة وشبكات الطرق بالمحافظة، شملت جولة محافظ الجيزة تفقد طريق سقارة السياحى والجاري تطويره بدءا من طريق المريوطية وبطول 1.5 كم وعرض 11م، حيث اطلع على نسب الإنجاز بالطريق، موجها بسرعة استكمال الأجزاء المتبقية ليتكامل الشكل الحضارى.