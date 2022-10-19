طقس الخليج.. صحو فى الإمارات والسعوديةو حار بالكويت

كتب : أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم "اليوم السابع" خدمة نشرة أحول الطقس فى دول الخليج اليوم، فى السطور التالية:

السعودية:

طقس مستقر على معظم مناطق المملكة وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية على منطقة جازان. وفرصة تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقة الشرقية.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأربعاء صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الكويت:

حار و رطب نسبيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة