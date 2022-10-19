طالبة جامعية تحتفل بالتحاق والدتها بكلية تجارة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

احتفلت الطالبة أمل صفوت بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة بنى سويف بالتحاق والدتها بذات الكلية بالفرقة الأولى بعد نجاحها فى معادلة الدبلومات الفنية التجارية.

واستقبلت أمل صفوت وزملائها بالكلية والدتها إيمان ربيع رضوان بنت قرية الشناوية التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف بعد نجاح والدتها والتحاقها بالفرقة الأولى بذات الكلية.

وقالت أمل صفوت إن والدتها التحقت معها بالصف الأول الإعدادى بعد توقفها عن التعليم فترة كبيرة مشيرة إلى أنها ووالدتها التحقا بالمدرسة الثانوية الفنية التجارية وحصلتا على دبلوم فنى تجارى ثم الالتحاق بمعادلة كلية التجارة والنجاح بالمعادلة والالتحاق بكلية التجارة جامعة بنى سويف.