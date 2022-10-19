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ضمن مبادرة "حياة كريمة".. جامعة جنوب الوادى تنظم قافلة شاملة لقرية الرزقة بأبوتشت

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 10:43 م
ضمن مبادرة "حياة كريمة".. جامعة جنوب الوادى تنظم قافلة شاملة لقرية الرزقة بأبوتشت جامعة جنوب الوادى
قنا - صابر سعيد

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نظمت جامعة جنوب الوادي قافلة شاملة متعددة التخصصات لقرية الرزقة بمركز أبو تشت، ضمن مبادرة "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، إن القافلة شملت قافلة طبية بشرية وقيام متخصصون من كلية الزراعة وهيئة تعليم الكبار بالجامعة بعمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية.
 
وأضاف غرباوي، أن القافلة الطبية البشرية قامت بالكشف وصرف العلاج المجاني لـ 716  حالة، كالتالي 105 حالة رمد، 154 حالة عظام، 40 حالة أنف وأذن وحنجرة، 15 حالة نساء وتوليد، 180 حالة أطفال، 97 حالة جلدية، 100 حالة باطنة، 25 حالات نفسية وعصبية.
 
وأشار الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلي أن القافلة الزراعية قامت بالتوعية بأهمية المحاصيل الزراعية وكيفية الحفاظ على البيئة من التلوث، ونشر الوعى بالممارسات الجيدة في زراعة ووقاية المحاصيل الزراعية، ومناقشة أهم الآفات التي تصيب المحاصيل النجيلية مثل "القصب – الذرة – الطماطم" 
 
 
 
 

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