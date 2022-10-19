ضبط 8 أطنان كبدة مجمدة فاسدة خلال حملة رقابية فى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات رقابية على الأسواق بمدينة دمنهور، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 8 أطنان كبدة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل إحدى الثلاجات بكفر الدوار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق .

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

وتأتى هذه الحملات وفقا للخطة التى تنفذها المحافظة واجهزتها التنفيذية والرقابية لمتابعة الأسواق للوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.