اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 02:52 م
أكرم القصاص
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ضبط 4000 عبوة أدوية مجهولة المصدر خلال حملة رقابية بالبحيرة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 01:47 م
ضبط 4000 عبوة أدوية مجهولة المصدر خلال حملة رقابية بالبحيرة محافظة البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بدیوان عام محافظة البحيرة حملة رقابية مكبرة علي الصيدليات العامة بمركز أبو حمص بالتنسيق مع مديرية الصحة.
 
وأسفرت تلك الحملة عن ضبط محل غير مرخص يدار على هيئة صيدلية به ما يزيد عن 4000 عبوة أدوية مختلفة الشكل والنوع مجهولة المصدر بقيمة أكثر من 200 ألف جنيه  .
 
وتم التشديد على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين  مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وتأتى هذه الحملات فى الرقابية فى إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة وأجهزتها التنفيذية والرقابية لمتابعة الأسواق  للوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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