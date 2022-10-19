اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 01:19 م
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ضبط محاولة تصرف فى طن و400 كيلو دقيق مدعم وتحرير 8 محاضر مخالفات بالأقصر

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:20 م
ضبط محاولة تصرف فى طن و400 كيلو دقيق مدعم وتحرير 8 محاضر مخالفات بالأقصر جانب من المضبوطات
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية مكثفة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق، وعليه قامت إدارة القرنة وإدارة الطود بحملة تموينية، نجحت فى ضبط محاولة تصرف فى طن و400 كيلو دقيق مخابز مدعم، وتحرير 8 محاضر ومخالفات متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه أسفرت تلك الحملات عن تحرير ( 8 ) مخالفات من بينها الآتى:- (ضبط عدد 10 كرتونه كيك في 12 علبه بدون فواتير ومجهولة المصدر - ضبط 1 تصرف في 28 شيكارة زنة 50 كيلو، بإجمالي طن و400 كيلو دقيق مخابز مدعم - ضبط عدد 2 عدم الإعلان عن الأسعار - ضبط عدد 1 عدم وجود قائمة - ضبط عدد 2 عدم وجود شهادة صحية - ضبط 1 نقص وزن).

ويضيف الدكتور تامر صلاح مختار، فى بيان صحفى، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق وعليه قامت إدارات تموين (الطود - القرنة - الزينية - أرمنت)، بحملة تموينية أسفرت عن ضبط عدد 100 كيلو مقرمشات للأطفال مجهولة المصدر، وضبط عدد 13 عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط 5 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وضبط 1 محضر عدم الإحتفاظ بسجل الزيارات، وضبط 1 محضر عدم الإعلان بالقائمه عن مواعيد التشغيل، وضبط 3 شهادة صحية، وضبط 1 نقص وزن.


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