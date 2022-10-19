ضبط عاطل يروج المواد المخدرة بكفر الشيخ

تمكنت وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة أول كفر الشيخ، من تحديد وضبط عاطل، من ذوى المعلومات الجنائية، أثناء قيامه بالترويج لـ جوهر مخدر الهيروين، وبحوزته كيلو ونصف من المخدر، وسلاح نارى فرد خرطوش، وطلقات تستخدم لذات السلاح، وذلك بنطاق دائرة القسم ليجرى ضبطه واقتياده إلى قسم شرطة أول كفر الشيخ، وتحرير محضر بالواقعة والمضبوطات، وجارى العرض على جهات التحقيق.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، برصد عناصر الشرطة السريين بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، قيام عاطل من ذوى المعلومات الجنائية بالترويج لمخدر الهيروين، ليجرى إعداد خطة أمنية محكمة لضبطه متلبسًا فى أثناء قيامه بعملية الترويج داخل منطقة القنطرة البيضاء، بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ

وبتقنين الإجراءات وتحديد المتهم؛ أمكن ضبطه أثناء قيامه بالترويج لـ جوهر مخدر الهيروين، حيث تبين أنه يدعى م. م. م. ا 33 عاما، مقيم بمنطقة القنطرة البيضاء، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على كمية وزنت كيلو ونصف الكيلو من جوهر مخدر الهيروين، وسلاح نارى “ فرد خرطوش” وطلقتين تستخدم لذات السلاح،، ومبلغ مالى من حصيلة المبيعات لبضاعته المجرمة وهاتف محمول يستخدمه للترويج لبضاعته، فيما جرى اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة، وحرر له محضر حمل رقم 8946 لسنة 2022 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ.