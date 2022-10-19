صورة اليوم .. أم ونجلتها زملاء داخل مدرج كلية التجارة جامعة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهدت مدرجات كلية التجارة جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، حضور الطالبة إيمان ربيع رضوان بالفرقة الأولى، ونجلتها أمل مصطفى الطالبة بالفرقة الثانية لحضور المحاضرات داخل الكلية .

والتقطت أمل مصطفى الطالبة بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة بنى سويف بعض الصور التذكارية بصحبة والدتها إيمان ربيع رضوان الطالبة بالفرقة الأولى داخل مدرجات الكلية.

من جانبه، استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، "إيمان ربيع رضوان"، وابنتها "أمل مصطفي" الطالبتين بكلية التجارة، وذلك لدعمهما وتشجيعهما بعد وصول "الأم" إلى المرحلة الجامعية من فصول محو الأمية، والالتحاق بالفرقة الأولي، مع ابنتها الطالبة بالفرقة الثانية بالكلية.

وقرر رئيس الجامعة دعم السيدة في المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي نظراً لقصة كفاحها والإصرار على استكمال التعليم الجامعي.

وأكد الدكتور منصور أن السيدة وابنتها نموذج مشرف للمرأة المصرية، مقدماً الشكر لهن وبالأخص إلى الأم والتي حرصت على استكمال تعليمها بإرادة وعزيمة حتى الوصول إلى المرحلة الجامعية من فصول محو الأمية وتحدي كل الصعاب لتثبت للجميع أن المرأة قادرة على فعل المستحيل وحصد النجاح في جميع المجالات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.