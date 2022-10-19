صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1336 حالة فى قرية التحرير بمغاغة

المنيا– حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية التحرير التابعة لمركز مغاغة، خلال يومى 17 و18 أكتوبر الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1336 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.



ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 255 حالة جراحة ، 421 حالة أطفال، و264 باطنة، 77 قلبا، 63 نساء، 63 اسنان ، 127 جلدية ، و 66 تنظيم أسرة ، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لـ 132 مترددا، و 14 حالة موجات صوتية و 6 حالات اشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 87 مترددا، و خلع اسنان لـ 6 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 9 حالات لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 69 مترددا، وذلك من خلال 13 عيادة متنقلة.