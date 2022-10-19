صحة الدقهلية: توقيع الكشف الطبى المجانى على 1888 مريضا فى قافلة ببلقاس

الدقهلية - فريق المحافظات

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية، قافلة طبية مجانية بقرية قلابشو التابعة لمركز بلقاس، لتوقيع الكشف الطبي الشامل علي المواطنين وذلك يومى 17، و18 أكتوبر 2022 حيث تم من خلالها توقيع الكشف الطبي على 1888 مريضاً.



ضمت القافلة الطبية عدد 10 عيادات متخصصة (2 باطنة ، 2 أطفال ، عظام، جراحة ،أسنان، أنف وأذن، نساء، تنظيم أسرة)، وتم توقيع الكشف الطبي من خلال العيادات علي النحو التالي "عيادة الباطنة 425، أطفال 540، عظام 270، جراحة 136، أنف وأذن 159، أسنان 107، نسا وتنظيم أسرة 251، بجانب إجراء عدد من الفحوصات والتحاليل بإجمالي 398 تحليلاً مختلفاً للمرضى، ونحو 131 حالة أشعة عادية وموجات صوتية"، فضلاً عن فحوصات لـ 166مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 18 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار3 قرارات للعلاج على نفقة دولة.



وأكد هشام ماكين وكيل وزارة الصحة، إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة عدد 36 ندوة تثقيفية، مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة، وذلك لرفع المعاناه عن المرضى.