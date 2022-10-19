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صحة البحر الأحمر: تطعيم لقاح كورونا بمكتب صحة الغردقة بدلا من وحدة الأحياء

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 09:55 ص
صحة البحر الأحمر: تطعيم لقاح كورونا بمكتب صحة الغردقة بدلا من وحدة الأحياء تطعيم لقاحات كورونا
البحر الأحمر- عماد عرفة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن تغيير مكان تلقي لقاح كورونا بمدينة الغردقة ليصبح بمكتب صحة الغردقة بدلا من الوحدة الصحية بالأحياء.

وأكدت مديرية الصحة أن مواعيد خدمة تلقي لقاح كورونا بمكاتب الصحة من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وذلك بمكتب صحة الغردقة خلف المستشفي العام بدلا من وحدة الأحياء.

وفي مدينة القصير، تم تغيير مكان تلقي لقاح كورونا إلي مكتب صحة القصير بجوار ميدان الشرطة العسكرية بدلا من وحدة المستعمرة بالقصير.

وأكدت أنه سيتم تقديم كافة الخدمات الصحية والطبية بوحدة صحة الأسرة بالأحياء فى الغردقة ووحدة صحة الأسرة بالمستعمرة بالقصير، وذلك تسهيلا علي المواطنين لتلقي الخدمات الطبية في كل مكان.


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