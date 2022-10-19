شريف الصياد: المؤتمر الاقتصادى فرصة لوضع حلول تدعم الصناعة والتصدير

كتب إسلام سعيد

أشاد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، بعقد المؤتمر الاقتصادى فى 23 أكتوبر الجارى، مؤكداً أن المؤتمر خطوة من شأنها عرض التحديات التى تواجه المصانع الهندسية والتوصل إلي حلول لدعم المصانع المصدرة بالقطاع الهندسى والمساهمة فى تخفيف العبء الكبير الواقع على الصناعة جراء الأزمة العالمية الحالية.

وأكد الصياد في بيان له اليوم الثلاثاء، ضرورة أن يتطرق المؤتمر الاقتصادى إلى عدد من الملفات الرئيسية لدعم الصناعة والتصدير منها ضرورة تعجيل صرف مستحقات المساندة التصديرية فى مدة أقصاها 40 يوماً، مشيراً إلى أن المصانع المصدرة تحتاج إلى السيولة المالية الطارئة من برامج الدعم لدفع جزء من التكاليف الإنتاجية والتى قفزت بصورة ملحوظة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وصولا إلى الحرب الأوكرانية الروسية التى تسببت فى ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسب تجاوزت تراوحت بين 25 إلى 35%.

وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على ضرورة التدخل لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.

واختتم أن المؤتمر الاقتصادي سيتبعه مخرجات واضحة يمكن أن تساهم في تخفيف العبء على القطاع الصناعي في ظل الظروف الراهنة ، وأن المجلس لدية ورقة عمل واضحة تشمل كافة التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية والتي يمكن طرحها للنقاش من أجل زيادة الصادرات الهندسية