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شاهد.. محافظ الجيزة يشارك طلاب رابعة ابتدائى حصصهم الدراسية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:19 م
شاهد.. محافظ الجيزة يشارك طلاب رابعة ابتدائى حصصهم الدراسية محافظ الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية
كتبت – مرام محمد

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نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، فيديو لزيارة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمدرسة كهرباء غرب القاهرة للتعليم الأساسي بمركز أوسيم، وذلك لضمان سريان العام الدراسي الجديد بشكل منضبط بإدارة أوسيم التعليمية.

وأظهر الفيديو، حضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لحصة دراسية للصف الرابع الإبتدائي، تناولت أهم العلماء والشخصيات المؤثرة في مصر وأهمهم الدكتور مجدي يعقوب، حيث أجرى المحافظ حوارا مفتوحا مع الطلاب، وشجعهم وحفزهم على الاجتهاد والتفوق العلمي.

وحرص المحافظ خلال زيارته للمدرسة، على الإطلاع على نسب الحضور والغياب للطلاب وهيئة التدريس، مشدداً على ضرورة تطبيق اللوائح المنظمة لنسب الغياب للطلاب لتحقيق الانضباط وتحقيق أقصى استفادة لهم، فضلا عن متابعة الكثافات الطلابية بالفصول حرصاً على مستوى إستيعاب الطلاب وتحصيلهم التعليمي .

وأكد محافظ الجيزة، أنه يتابع بنفسه ميدانياً انتظام سير العملية التعليمية على مدار الساعة للوقوف على الحالة العامة للانضباط وتذليل أية معوقات تواجه المنظومة والعمل على حلها فوراً بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.


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