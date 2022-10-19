اليوم السابع
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سكرتير عام محافظة الإسماعيلية يفتتح مدرسة المحسمة الجديدة الابتدائية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:57 ص
سكرتير عام محافظة الإسماعيلية يفتتح مدرسة المحسمة الجديدة الابتدائية خلال الافتتاح
الإسماعيلية - صبرى غانم

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افتتح اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، نيابة عن اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بافتتاح مدرسة المحسمة الجديدة الابتدائية التابعة للإدارة التعليمية لأبوصوير، وذلك فى ضوء احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والنائب أحمد البعلى عضو مجلس النواب ورئيس مركز ومدينة أبوصوير ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

بلغت التكلفة الإجمالية للمدرسة مايقرب من 3 ملايين و100 ألف جنيه بمساحة إجمالية 1978 متر مربع وتحتوى على 14 فصلا دراسيا وقاعات ومعامل وحجرة وسائط.

 

وأشار عجلان إلى أنه تم افتتاح المدرسة واستقبال الطلاب الجدد للعام الدراسى الحالى 2022/2023.

 

مؤكدًا أن إنشاء المدرسة سيساهم فى تقليل الكثافة الطلابية بالفصول الدراسية وفى خطة التطوير التى تم إعدادها من قبل وزارة التربية والتعليم.

 

وتفقد "أنيس" الفصول الدراسية والقاعات والمعامل واطمئن على سير العملية التعليمية من خلال لقائه بالطلاب وطالبهم بمزيد من التفوق الدراسى والحفاظ على صحتهم العامة.

 

وحرص "أنيس" على التأكد من كثافة الفصول الدراسية وعدد الطلاب بكل فصل دراسى والتهوية الجيدة للفصول الدراسية.

 

جدير بالذكر أن محافظة الإسماعيلية تحتفل بعيدها القومى فى 16أكتوبر، وهى ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطانى حيث معركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية (السادات حاليًا) ضد معسكرات الإنجليز عام 1951م.

 

 ففى 16 أكتوبر 1951 اندلعت المظاهرات فى الإسماعيلية للمطالبة برحيل الاحتلال الإنجليزى بعد إلغاء معاهدات 1936، حيث خرج طلاب المدرسة الثانوية بالإسماعيلية وانضم إليهم عددًا من عمال مصنع الكوكاكولا وبعض العاملين فى الشركات الأجنبية، وتم حرق مول النافى "الجمعية التعاونية البحرية للإنجليز" تعبيرًا عن الغضب الشعبى، والنافى كان موقعه بميدان عرابى أو ميدان محطة سكة حديد الإسماعيلية.


الإسماعيلية

محطة سكة حديد الإسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

الاحتلال الإنجليزي



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