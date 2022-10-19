زوج يطالب عائلة زوجته بتعويض 1.4 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، ودعوي حبس وتعويض ضد عائلتها، أمام محكمة الجنح والأسرة ودائرة التعويضات بمحكمة الجيزة، وادعي نشوز زوجته وفقا للمستندات التي تقدم بها للمحكمة، بخلاف تسببم له بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود بعد أن أصيب بالعجز عن الحركة وعاهة قدرت بأنها دائمة، ليؤكد: لاحقت عائلة زوجتي بتعويض بـ مليون و400 ألف، ودعوي حبس لمعاقبتهم عن الضرر الذي لحق بي وأصبح يلازمني طوال حياتي".

وأضاف الزوج فى دعواه: "لم يمضي على زواجنا غير عام واحد، وبعدها عشت في جحيم، بسبب ملاحقتي من أهل زوجتي طمعا في أموالى، ليقوم شقيقها وبرفقته أثنين بالأنهيال على ضربا حتي كد أن أفارق على يديهم، ودخلت المستشفى بين الحياة والموت، وبالرغم من ذلك لم أسلم من شرهم وواصلوا التعرض لي بالسب والقذف وداوموا علي التشهير بي".

وأكد الزوج: "اعتادت على افتعال المشاكل منذ أول يوم زواج، وعندما أشكو يتعرض شقيقها على بالضرب، رغم أن المشاكل بسبب أفعال شقيقته الجنونية وعصبيتها الزائدة عن تحمل أي بشر، وبعدها جاء اليوم الأسود الذي أنهي على حياتي وجعلني عاجز عن الحركة بسبب عنفهم، وقمت بتحرير بلاغ ضدهما، أثناء مكوثي بالمستشفى، لأجدها قامت بملاحقتي بـ 16 دعوي حبس، واتهمتني بأنني لست أمينا على رعايتها، ولاحقتني بدعوى طلاق للضرر".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.