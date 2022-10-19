زوج بدعوى نشوز: زوجتى دخلها 60 ألف جنيه شهريا وترفض مشاركتى فى الإنفاق

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، واتهمها بتهديده وطرده من منزله، ومنعه من التواصل مع طفلتيه، وذلك بعد زواج دام بينهما طوال 13 عاما، ليؤكد بدعواه: "حدثت لى مؤخرا أزمة مالية كبيرة، وبالرغم من يسار زوجتي، وقيامها بإرث مبلغ مالي من والداها، بخلاف تقاضيها راتب شهري يتخطي 60 ألف جنيه، إلا أنها رفضت الوقوف بجواري".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة والتي طالب فيها بإلزام زوجته بسداد النفقات ومشاركته في تحمل مسئولية المنزل: "خلال سنوات كنت أوفر لزوجتي مستوي اجتماعي لائق، ولكنها رفضت سداد النفقات للمنزل وأولادي حين وقعت في أزمة، وأصبحت ملاحق بالديون، واكتشفت قيامها بإقامة دعوي طلاق و13 دعوي نفقة بأنواعها".

وتابع الزوج: "طردتني من منزلى، ومنعتني من رؤية الطفلتين، لتبدد أموالى رغم يسر حالتها المادية، ورفضت الرجوع لى وأعلنت رغبتها فى العيش بمستوى اجتماعى لا أستطيع توفيره لها حاليا، لأصبح مديونا بفضل تصرفاتها وليها ذراعى ببناتي، وقامت بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور، بالإضافة إلى تهديدها لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.