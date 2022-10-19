روسيا: موسكو لا تخطط لفرض قيود إضافية على مغادرة البلاد

كتب أحمد عرفة

قال نائب وزير الخارجية الروسية، يفغيني إيفانوف، إن روسيا لن تغلق قنصلياتها أو تقلص عدد دبلوماسييها في أوروبا، كما ولن تفرض قيودا إضافية على مغادرة البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسية أنه لا يوجد حديث عن تكثيف الوجود الدبلوماسي لروسيا الاتحادية في الدول الغربية، موضحا أن عدد الدبلوماسيين الروس في أوروبا تقلص بالفعل، وأن هنالك دولا أوروبية لا يوجد فيها أكثر من سفير روسي واحد، وأوضح أنه لا مجال لتقليص العدد أكثر من ذلك إلا في حالة واحدة وهي الإغلاق الكامل لقنصليات فيها وهذا أمر غير وارد الآن.

ولفت نائب وزير الخارجية الروسية إلى أنه سيتم إعادة توجيه الدبلوماسيين إلى الدول الصديقة ذات المصالح المتبادلة، لا سيما في آسيا ورابطة الدول المستقلة وإفريقيا.