رئيس قسم القلب بطب قصر العينى: 80% من أمراض القلب يمكن تجنبها بالوقاية

كتبت أمل علام

كشف الدكتور مجدى عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم القلب بطب قصر العينى، والرئيس السابق لجمعية القلب المصرية، أن أكثر من 80% من أمراض القلب يمكن تجنبها من خلال الوقاية المبكرة لأمراض القلب بمنع مسببات المرض، مضيفا أنه تمت مناقشة عدد من العوامل المسببة لأمراض القلب، والتى يمكن الوقاية منها للوقاية.

وأضاف أن قصور عضلة القلب ناتج عن ارتفاع ضغط الدم، موضحا أن اكتشاف ضغط الدم مبكرا يحمى من الإصابة بقصور عضلة القلب، مشيرا إلى أن 50% من مرضى الضغط إذا أخذوا العلاج بانتظام يمنع حدوث قصور عضلة القلب بنسبة 50%، وهو مرض منتشر بين المصريين، والذى يحدث بنسبة من 1 إلى 2% من السكان، وفى مصر لدينا عدد كبير يعانون من قصور عضلة القلب نتيجة ارتفاع ضغط الدم أو السكر أو قصور الشرايين التاجية.

وقال للوقاية علينا أن نلتزم بمنع عوامل الخطورة مثل تناول أدوية ضغط الدم، وهناك طفرة فى أدوية السكر الحديثة التى تحمى من أمراض القلب، ولدينا أحد الأدوية المهمة لعلاج قصور عضلة القلب، وهو أصلا دواء للسكر، موضحا أنه من الضرورى خفض مستوى الكولسترول، وأخذ الأدوية بانتظام والامتناع عن التدخين وممارسة الرياضة، وخفض الوزن، موضحا إن أى شخص فوق سن الـ40 لابد أن يقوم بفحص شامل.