رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر يتفقد سير أعمال الإنشاءات الجامعية ونسب التنفيذ

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، والتى تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم إنشاؤها بقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1342 لسنة 2022، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال الإنشاءات الجامعية ونسب تنفيذها، يرافقه أعضاء الإدارة الهندسية بالجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

واستهل الدكتور عادل زين الدين، جولته بتفقد أعمال التشطيبات النهائية، بمعامل الكيمياء والميكروبيولوجي، وكيمياء الأغذية، ومعامل الكمبيوتر، كما تفقد ورش النجارة التدريبية، وفراغات شركة السياحة في الجزء الفندقي التعليمي، تمهيدا لتنفيذ أعمال الفرش والتجهيزات، وكذلك القاعات التدريسية والمدرجات، وتتراوح سعتها الطلابية ما بين 200 إلى 400 طالب.

وتابع رئيس الجامعة، أعمال التشطيبات النهائية، بمسرح الجامعة والمسجد، وأعمال فرش وتأثيث سكن الطلاب والطالبات الذي يضم نحو 200 غرفة بها معرض لعرض مشروعات الطلبة، وغرفة للأنشطة، كما تفقد أعمال فرش وتجهيز سكن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذي يضم نحو 25 غرفة، والمطعم والكافيتريا، والملاعب الرياضية، والبالغ عددها 5 ملاعب ما بين ملاعب خماسية ومتعددة.

وشدد رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، على سرعة إنهاء أعمال التشطيبات والفرش والتجهيزات الإدارية واللوجستية، في المنشآت الجامعية طبقا للموعد المحدد، ووفقا للمواصفات القياسية المطلوبة، لتقديم خدمة تعليمية راقية لأبنائنا الطلاب.

يشار إلى أن جامعة طيبة التكنولوجية، تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم إنشاؤها بقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1342 لسنة 2022، وتقع الجامعة بمدينة طيبة شمال الاقصر، على مساحة 130 ألف متر مربع، بها كليتان، وتضم ثلاثة معامل كيميائية بالإضافة إلى معامل الكمبيوتر، و4 ورش نجارة، و4 قاعات تدريسية و4مدرجات، و5 ملاعب خماسية ومتعددة، ومسجد ومسرح، ومطعم وكافيتريا، إضافة إلى سكن الطلاب والطالبات وسكن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وتطرح الجامعة، العديد من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي 2022/2023، حيث تطرح كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، برنامجي تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وكلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، تطرح برنامجي تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر وتكنولوجيا الخدمات الفندقية.



متابعة سير أعمال الإنشاءات الجامعية ونسب التنفيذ



رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر يتفقد سير أعمال الإنشاءات