رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر يتفقد انتظام الدراسة لأول مرة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، انتظام الدراسة فى يومها الثالث، لأول مرة للعام الجامعى 2022-2023، والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، يرافقه عدد من أعضاء هيئة التدريس، والتى تتبع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تم إنشاؤها بقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1342 لسنة 2022.

وتفقد رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، خلال جولته، المدرجات والقاعات الدراسية، وأجرى حديثًا مع عدد من الطلاب، واستمع لآرائهم ومقترحاتهم، لضمان توفير بيئة تعليمية راقية للطلاب، مؤكدا على أهمية تواجد أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة؛ ضمانًا لحُسن سير وانتظام العملية التعليمية، مع التأكيد على تنظيم جولة تعريفية للطلاب بالبرامج الدراسية ونُظم الدراسة بها، لكى يتعرف الطلاب عليها.

وقال الدكتور عادل زين، أن الجامعة تطرح العديد من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسى 2022/2023، حيث تطرح كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برنامجى تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائى، وكلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، تطرح برنامجى تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر وتكنولوجيا الخدمات الفندقية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة بها كليتان، ونتطلع فى المستقبل القريب، إلى إنشاء 5 كليات جديدة تضم 20 برنامجا، بعد توافر الإمكانيات المادية والبشرية، مؤكدا أن البرامج الجديدة توافق احتياجات سوق العمل، والتخصص التكنولوجى، لافتا إلى أن آلية فتح برامج جديدة يكون من خلال استبيان لأصحاب المصلحة فى المناطق الصناعية وحاجتها لتخصصات تكنولوجية معينة.

وأوضح رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن الجامعة تتبع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تم إنشاؤها بقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1342 لسنة 2022، وتقع الجامعة بمدينة طيبة شمال الاقصر، على مساحة 130 ألف متر مربع.



جولة بمدرجات جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر



متابعة إنتظام الدراسة فى جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر



متابعة طلبة كليات جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر