رئيس جامعة بنى سويف يستقبل سيدة التحقت بكلية التجارة مع ابنتها بعد كفاح مع الأمية

بنى سويف - هانى فتحى

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، السيدة "إيمان ربيع رضوان"، وابنتها "أمل مصطفي" الطالبتين بكلية التجارة، وذلك لدعمهما وتشجيعهما بعد وصول السيدة إيمان "الأم" إلى المرحلة الجامعية من فصول محو الأمية، والالتحاق بالفرقة الأولي، مع ابنتها الطالبة بالفرقة الثانية بالكلية.

وقرر رئيس الجامعة دعم السيدة في المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي نظراً لقصة كفاحها والإصرار على استكمال التعليم الجامعي.

وأكد الدكتور منصور أن السيدة وابنتها نموذج مشرف للمرأة المصرية، مقدماً الشكر لهن وبالأخص إلي الأم والتى حرصت علي استكمال تعليمها بإرادة وعزيمة حتى الوصول إلى المرحلة الجامعية من فصول محو الأمية وتحدي كل الصعاب لتثبت للجميع أن المرأة قادرة على فعل المستحيل وحصد النجاح فى جميع المجالات في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه رئيس جامعة بنى سويف، بتوفير كل ما تحتاجه السيدة وابنتها أثناء دراستهما بكلية التجارة، مؤكداً أننا نعمل دائماً على تشجيع الموهوبين والمتميزين لما يتمتع به طلاب الجامعة من إبداع وتميز في المجالات المختلفة، وتوفير جميع الإمكانات اللازمة، وأننا كجامعة فخورون بقصة نجاح السيدة إيمان لأنها نموذج مشرف وملهم، فى قوة العزيمة وتحدي الصعاب، حيث نعمل على إبراز النماذج المشرفة من الطلاب والتي تعد قدوة للجميع.

وأعربت السيدة وابنتها الطالبتان بكلية التجارة عن امتنانهما وتقديرهما لاستقبال الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، لهما بمكتبه ودعمه وتوفير جميع الاحتياجات لهما خلال دراستهما بالكلية.

