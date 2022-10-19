رئيس جامعة أسيوط يصدر 4 قرارات بتعيين وكيلين بكلية التمريض ورؤساء أقسام بحقوق وتجارة

أسيوط ـ فريق المحافظات

أصدر الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عدد من القرارات تتضمن فى كلية التمريض تعيين كلاً من الدكتورة فاطمة رشدي محمد علي الأستاذ بقسم إدارة التمريض بالكلية وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إكرام إبراهيم محمد أحمد الأستاذ بقسم الصحة النفسية والعقلية بالكلية وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة 3 سنوات لكلٍ منهما.

كما تضمنت القرارات تعيين الدكتور رجب محمد السيد أحمد الأستاذ بقسم القانون العام بكلية الحقوق رئيساً للقسم لمدة 3 سنوات، وتكليف الدكتورة مروة محمد عبد المنعم بكر الأستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية والإدارة العامة بكلية التجارة بالقيام بعمل رئيس القسم وذلك لمدة عام.