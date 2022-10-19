اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 01:19 م
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رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يلتقى وفداً من الشركات البلجيكية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 01:01 م
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يلتقى وفداً من الشركات البلجيكية وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بورسعيد - محمد عزام

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التقى وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفداً من كبرى الشركات البلجيكية المهتمة بمشروعات الطاقة الخضراء الجاري العمل عليها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سواء مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر أو الأمونيا الخضراء أو الصناعات المغذية والمكملة لهذه المشروعات، وذلك بحضور الملحق التجاري بالسفارة البلجيكية، ممثلين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار الخطوات الحثيثة التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح مركزا إقليمياً ودولياً في مجال إنتاج الطاقة الخضراء.

 

وقد تطرق الاجتماع لعرض من رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضمن استراتيجية الهيئة "2022-2025"،والصناعات المستهدف توطينها والميزات التنافسية التي تمنحها الهيئة لمستثمريها من خلال جاهزية نظام متكامل للصناعة وتوافر الخدمات المختلفة بالإضافة إلى منظومة مالية تضمن حوافز مالية للمستثمرين من خلال الأطر القانونية والتنظيمية، كما تطرق الاجتماع إلى شرح مفصل عن جهود توطين صناعة الوقود الأخضر والتي تقوم بها بالمنطقة الاقتصادية بالتعاون مع كبرى الشركاء الدوليين من مختلف أنحاء العالم لتعظيم الاستفادة من موارد المنطقة الاقتصادية والإسهام في التحول نحو الوقود الأخضر عالمياً ليس فقط من خلال تصنيعه وإنما أيضاً من خلال تموين السفن به وتصديره إلى مختلف الأسواق العالمية.

 

كما تطرق رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أعمال التطوير التي تشهدها موانئ المنطقة وتكاملها مع المناطق الصناعية، وخاصة أعمال تنفيذ أرصفة خزانات الوقود التي تستقبل المشروعات الجاري التعاقد عليها في قطاع الوقود الأخضر.  

 

وفي السياق ذاته، أعرب الوفد البلجيكي عن سعادته بما أحرزته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا المجال الذي يعد حاجة عالمية ماسة في ظل التغييرات المناخية وجهود الدول كافة نحو تقليل انبعاثات الكربون، كما تقدم الوفد بعدد من الاستفسارات الفنية المتعلقة بمصادر الطاقة المتجددة اللازمة لعملية الإنتاج ودور إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تيسير وصول المنتج النهائي إلى الأسواق المختلفة.

 

على جانب آخر، التقى رئيس الهيئة ووفد بلجيكي آخر من كبرى الشركات العاملة في قطاعات متنوعة والمهتمة بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية خاصة للقطاعات المستهدفة، من صناعات متنوعة تتناسب مع رؤية الهيئة تبعاً لتوطين هذه الصناعات في المناطق الصناعية التابعة.

 

والجدير بالذكر أن هذا الوفد عقد اجتماعاً مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن جدول أعمال البعثة التجارية البلجيكية بجمهورية مصر العربية والتي بدأت أعمالها في 17 أكتوبر إلى 20 أكتوبر.


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