رئيس المجلس العربى للتعدين: مصنع الرمال السوداء نقلة نوعية لمشروعات التعدين

كتبت -مروة الغول

قال الدكتور حسن بخيت رئيس المجلس الاستشاري العربى للتعدين إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصنع الرمال السوداء في بلطيم على ساحل البحر المتوسط، بمحافظة كفر الشيخ، نقلة كبيرة لمشروعات التعدين وخاصة تعدين الذهب الأسود، لافتا إلى أن هذا المشروع من أكبر المشروعات محليا وعلى مستوى الوطن العربى "قيمة مضافة للرمال السوداء".

وأضاف الدكتور حسن بخيت لـ"اليوم السابع " أن المشروع سيحقق استفادة هائلة من المعادن الاستراتيجية فى التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف رئيس المجلس الاستشاري العربى للتعدين، أن مشروع مصنع الرمال السوداء بداية لتكرار مثل هذا المشروع فى أماكن أخرى واعدة وكذلك اكتساب الخبرات الوطنية فى هذا المشروع والاستفادة منها فى تنفيذ مشروعات أخرى .

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس، وذلك عقب افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ.

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، القطاع الخاص بالمشاركة فى مشروع الرمال السوداء قائلا: "القطاع الخاص والشركات اللى ابتدت تشغل فيه تقدر تعمل كام مصنع ومجمع زى ده؟.. بتتكلم الكيلو بياخد سنة.. أنت بتتكلم فى 400 كيلو من الاحتياطيات.. فرضا لو فيه شركة واحدة تقدر تشتغل 400 سنة طيب لو 10 شركات؟.. طيب فيه فرصة للشركات تدخل فى الموضوع ده على ضوء المؤكد".