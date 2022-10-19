رئيس الاتحاد الأوروبى: المياه أهم عامل فى معالجة قضية أزمة المناخ

هناء أبو العز

قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر كريستيان برجر، إن المياه وإدارة المياه فى مصر وأفريقيا وشمال أفريقيا لها أولوية عظمى فى الاتحاد الأوروبى وتعتبر المناطق التى بها ندرة للمياه من أهم المناطق بالنسبة للاتحاد.

وقال إنه بما أننا على مشارف مؤتمر الأطراف بشرم الشيخ cop 27 تعتبر المياه أهم عامل ذو أولوية خاصة فى معالجة قضية ازمة المناخ

ويتعاون الاتحاد الأوروبى مع مصر فى صيانة وإعادة تأهيل محطات المياة والصرف الصحى وتم تنفيذ عدد من المشروعات فى ذلك الإطار منها مشروع معالجة وتنقية مياه الصرف الصحى فى العامرية.

و سوف يقوم الاتحاد بعرض مشاكل المياه فى مؤتمر الأمم المتحدة القادم. وعلى الرغم انه لايوجد منظمة معينة حتى الان للمياه إلا أن الاتحاد الأوروبى يعترف بمشكلة المياه.

و يعمل الاتحاد الأوروبى مع الشركاء فى مصر منذ 10سنوات فيما يخص موضوع المياه ووضع استراتيجيات وصيانة ونظم تعزيز المياه.

و يقوم الاتحاد بتمويل مشروعات المياه فى مصر بمنحة قدرها 500 مليون يورو وقروض قدرها 300 مليون يورو. ويعمل فريق أوروبا على جلب المزيد من القروض والمنح لتمويل اكبر لشبكات المياه والصرف الصحى، كما قام الاتحاد بتمويل 5000 هكتار استصلاح الأراضي.

بالإضافة إلى زيادة دخل المزارعين وتوفير اكتر من نص مليون فرصة عمل. جديدة.

وقدم الاتحاد الأوروبى منح للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. ووضع خطة لاستراتيجية المياه لدعم المياه وهى شراكة جديدة لتنمية وصيانة المياه.

ويركز مؤتمر كوب 27 على الغذاء وتغير المناخ وحماية الهيدروجين ويقوم على وضع وثيقة للاتفاق عليها.

وسيحضر المفوضية الأوروبية مؤتمر شرم الشيخ للعمل على الوصول إلى اتفاق والخروج بوثيقة لتنفيذ برنامج تمهيدى للمفاوضات لدعم الدول المحتاجة ومنح الدعم بشكل ملموس.

ويعمل التعاون المصرى الأوروبى على تحديد أولويات الشراكة والتى لم ينتهى منها بعد والتى ستستمر لـ6 سنوات قادمة حفاظًا على الاقتصاد والاستقرار والسياسة الخارجية.

ويواصل الاتحاد العمل المشترك مع مصر من حيث التدريب الفنى والمهنى والتعليم والذى يحظى بأهمية كبيرة.

كما يدعم الاتحاد الأوروبى مزارع الرياح فى السويس وسوف يبدأ بناء محطات الرياح فى وقت قريب.

وسوف تصدر مصر الكهرباء لأوروبا عن طريق كبل من القاهرة إلى اليونان ومن اليونان لباقى أوروبا.

وقع الاتحاد الأوروبى مذكرة تفاهم مع مصر بشأن تصدير الغاز الى أوروبا.

وتعتبر مصر مركزا للبحر المتوسط للاتفاق والتواصل مع أفريقيا.

ويدعم الاتحاد الأوروبى المبادرات الوطنية للحفاظ على الطاقة والطاقة الشمسية والتخلص من النفايات بحسب مبادرة الشراكة للهيدروجين.