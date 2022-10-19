دعوى قضائية لمطالبة إدارة بايدن بالإفراج عن 16 ألف وثيقة بملف اغتيال كينيدى

كتبت: نهال أبو السعود

أقدمت مؤسسة ماري فيريل أكبر مصدر على الإنترنت لسجلات اغتيال الرئيس السابق جون كنيدي علي رفع دعوي قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارة الأرشيف الوطني للمطالبة بالكشف عن 16 ألف وثيقة تتعلق بقضية اغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي ، وذلك بعد انتهاء فترة الحجب القانونية منذ 2017 ، وتأجيل الإفراج عن تلك الوثائق في عهد الرئيسين الأمريكيين دونالد ترامب، وجو بايدن.

وبحسب شبكة إن بي سي، رفعت مؤسسة ماري فيريل الدعوى القضائية الفيدرالية بعد عام واحد من إصدار بايدن مذكرة بتأجيل إصدار مجموعة من 16 ألف سجل تم تجميعها بموجب قانون جمع سجلات اغتيال الرئيس جون إف كينيدي لعام 1992 ، والذي أقره الكونجرس دون معارضة ردًا على اقتراح جاء في فيلم "JFK" لمخرجه اوليفر ستون المرشح لجائزة الأوسكار.

قال نائب رئيس مؤسسة ماري فيريل غير الحزبية ، جيفرسون مورلي ، الخبير في قضية الاغتيال ووكالة المخابرات المركزية و مؤلف مدونة JFK Facts: "لقد حان الوقت لأن تعمل الحكومة معًا وتطيع روح ونص القانون هذا يتعلق بتاريخنا وحقنا في معرفة ذلك".

يعتقد معظم الخبراء أن السجلات غير المنشورة أو المنقحة لا تتضمن دليلًا قاطعًا يُظهر أن آخرين كانوا متواطئين في مقتل كينيدي جنبًا إلى جنب مع مطلق النار المتهم لي هارفي أوزوالد.

ووفقا لشبكة إن بي سي، ما ستلقي عليه السجلات مزيدًا من الضوء ، كما يقولون ، هو فترة مؤثرة في التاريخ الأمريكي مرتبطة برئاسة جون كنيدي واغتياله وعمليات الحرب الباردة من قبل عملاء المخابرات الأمريكية، والعلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا، ومؤامرة قتل فيدل كاسترو، والحرب على المافيا التي شنها المدعي العام آنذاك روبرت ف. كينيدي، الذي اغتيل بعد خمس سنوات من اغتيال شقيقه.

في بيان لـ NBC News ، قالت وكالة المخابرات المركزية إنها ملتزمة بقانون سجلات جون كنيدي ومذكرة بايدن، التي دعت إلى الإفراج عن الوثائق بحلول 15 ديسمبر 2022، كما قالت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية ، الوكالة المسؤولة عن وثائق جون كنيدي أيضًا إنها تمتثل للقانون والإجراءات التي حددها بايدن.

لكن الدعوى المرفوعة يوم الأربعاء في محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية تجادل بأن الوكالات الفيدرالية لم تتبع القانون وأن كلاً من الأمر التنفيذي لبايدن وتأجيل ترامب السابق انتهك قانون عام 1992 ، مما خلق ثغرات جديدة وسبلًا لمزيد من التأجيلات غير المبررة بعد ستة عقود.