اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خليك واعى.. راقب ابنك واحترس من تحدى "كتم الأنفاس" (إنفوجراف)

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 10:42 م
خليك واعى.. راقب ابنك واحترس من تحدى "كتم الأنفاس" (إنفوجراف) تحدى "كتم الأنفاس"

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بعد تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رصدها قيام بعض الطلاب في عدد من المدارس التابعة لإدارات تعليمية مختلفة بممارسة لعبة خطرة يحاولون خلالها تطبيق لعبة على الإنترنت وخلال خطوات اللعبة يحدث حالة من الإغماء وتعرض حياة الطالب للخطر.

ووجهت وزارة التربية والتعليم كافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتنبيه على مديري المدارس مراقبة أي أنشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب قد تضر بهم وتنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التي يسعى بعض الطلاب لتطبيقها على أرض الواقع.

كما تهيب وزارة التربية والتعليم بأولوياء الأمور بمراقبة سلوك أبنائهم على الهواتف الذكية وتوعيتهم بمخاطر الألعاب الإلكترونية باعتبارهم شريكًا أساسيًا مع الوزارة في تربية الطلاب.

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تحدى كتم الانفاس

احذروا تحدى كتم الانفاس

وزارة التربية والتعليم

وزارة التعليم



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