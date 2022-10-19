خلال زيارة مفاجئة.. محافظ الجيزة يوجه إنذارا لمدير مدرسة بمركز أوسيم

كتبت – مرام محمد

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مدير الإدارة التعليمية بمركز ومدينة أوسيم، بضرورة المرور اليومى على المدارس والتأكد من انتظام العملية التعليمية والتنسيق الدورى مع رئيس المركز لعدم السماح بوجود أية إشغالات بمحيط المدارس أو مظاهر للإهمال من كابلات كهربائية مكشوفه أو مخلفات أو فروشات للباعة الجائلين لتوفير المناخ الملائم للطلاب وحفاظًا على سلامتهم، وذلك خلال جولته بمدارس مركز ومدينة أوسيم ومنشأة القناطر.

ووجه المحافظ، إنذارا إلى مدير مدرسة كهرباء غرب القاهرة للتعليم الأساسى بمركز أوسيم، للتقصير فى متابعة حالة المدرسة بمحيطها الخارجى، مشددًا على ضرورة توفير حرم آمن للمدارس لتسهيل حركة سير الطلاب بدون أى معوقات وإشغالات والمتابعة مع الوحدة المحلية دوريا فى ذلك الصدد.

وتفقد المحافظ، الفصول الدراسية واطلع على أعداد الحضور والغياب ومدى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية، مؤكدا أن المحافظة بكافة أجهزتها حريصة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لانتظام العملية التعليمية.

وشملت جولة "راشد"، تفقد أعمال إنشاء المدرسة الفنية الصناعية بقرية برطس بمركز ومدينة أوسيم، حيث كلف محافظ الجيزة رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسرعه الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتجهيزها لبدء تشغيلها خلال الفصل الدراسى الثانى وتحقيق الاستفادة منها.

وحرص محافظ الجيزة، على حضور طابور الصباح للفترة الثانية بمدرسة المناشى الجديدة للتعليم الأساسى بمركز ومدينة منشأة القناطر، موجها عددا من النصائح للطلاب بالحفاظ على الحضور اليومى للمدرسة وعدم التغيب لتحصيل المناهج الدراسية بانتظام وعدم الاعتماد على الدروس الخصوصية والمراجعة الدورية للدروس التى يتم تحصيلها لتحقيق النجاح والتفوق.

رافق المحافظ خلال جولته، إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم، وعبد الناصر سعد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وفرج عبد العاطى رئيس مركز ومدينة أوسيم، ومحمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق.