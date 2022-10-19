ختام التدريب على البروتوكول الموحد والدليل الإرشادى الإكلينيكى بـ"حميات الأقصر"

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بمحافظة الأقصر، ختام فعاليات التدريب على البروتوكول الموحد والدليل الإرشادي الإكلينيكى بمستشفيات الحميات، وذلك تحت رعاية وزير الصحة والسكان، حيث قام الدكتور أحمد مهدى مدير عام الإدارة العامة لمستشفيات الحميات، فى اليوم الأول بإلقاء محاضرتين الأولى عن الالتهاب السحائي والثانية عن التيتانوس.

وتم تنظيم فعاليات اليوم الختامي للتدريب بحضور الدكتور الطاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور محمد الرملى مدير مستشفى حميات الأقصر، وقيادات الإدارة الصحية بالأقصر، وجميع أطباء وممرضي والفريق الطبى بمستشفى الحميات، بالإضافة للعديد من أعضاء الفريق الطبي بالمحافظة.

وقام الدكتور أحمد مهدي مدير عام الإدارة العامة لمستشفيات الحميات، بإلقاء محاضرتين عن الملاريا وبرتوكول العلاج، وعن الأكسجين وطرق قياس والتعامل مع الحالات، بالإضافة للعديد من المحاضرين الآخرين الذين تناولوا مواضيع هامة بالنسبة لمستشفى الحميات فى إطار رفع كفاءة الفريق الطبي.

وعبر الدكتور أحمد المهدى عن سعادته البالغة بالتواجد بمدينة الأقصر وفى مستشفى الحميات، ووجه شكره الكبير للدكتور الطاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور محمد محمد الرملي مدير مستشفى الحميات، كما وجه الشكر للأطباء والفريق الطبي على الاهتمام والحضور المكثف، موضحاً أنه بالرغم من تقديم الخدمات الطبية فى أماكن عديدة إلا أنه وحتى اليوم، تنفرد مستشفى الحميات بعلاج حالات معينة وفريدة وهي المكان الأنسب لعلاج حالات (الالتهاب السحائي - التيتانوس - الملاريا - بالإضافة للكوفيد 19).

ومن جانبه، ألقى الدكتور محمد الرملى مدير مستشفى حميات الأقصر، كلمة رحب فيها بالضيوف وجميع الحاضرين وأعرب فيها عن امتنان المستشفى لحضور الدكتور أحمد مهدي، مؤكداً على أن دور المستشفى الريادى وتاريخها فى مواجهة الكورونا مستمر حالياً فى الإتجاه للتطوير، وفتح خدمات جديدة تفيد أبناء المحافظة، وفى ختام المؤتمر الناجح طلب جميع الحاضرين أن تستمر منظومة رفع الكفاءة، مع الوعد بأن تكون مستشفى حميات الأقصر فى الصدارة دائماً.



فعاليات تدريب على البروتوكول الموحد والدليل الإرشادى الإكلينيكى



فعاليات التدريب فى مستشفى حميات الأقصر



تدريب على البروتوكول الموحد والدليل الإرشادى الإكلينيكى