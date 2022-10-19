خالد سليم فى ثانى أيام مهرجان الموسيقى العربية الـ31 بأوبرا الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

يستعد المطرب والفنان الكبير خالد سليم، لحفله المقرر بعد غد الجمعة الموافق 21 من أكتوبر الجاري، علي مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وذلك ضمن حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 31، وذلك بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار .

ويقدم خالد سليم باقة مختارة ومتنوعة من أغنيات زمن الفن الجميل والطرب الأصيل، بالإضافة إلي عدد من أغانيه التي قدمها علي مدار مشواره الفني المتميز، يسبقه فاصلا غنائيا للفنان التونسي الكبير محمد الجبالي، وفاصلا لنجوم الأوبرا الفنانة مروة حمدي والفنانة ندي غالب والفنان محمد الخولي والفنان ياسر سعيد .

يشار إلي أن فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يتواصل لمدة 15 يوما متتالية فى الفترة من 20 أكتوبرحتى 3 نوفمبر المقبل ويضم 39 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة 99 فنانا من 9 دول عربية هى "مصر، المغرب، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، البحرين، السعودية، تونس"، ويقام على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية"، مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) وأوبرا دمنهور هذا إلى جانب المؤتمر العلمى الذى يعقد في الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر ويناقش موضوع المسرح الغنائي علامات فارقة في مسيرة الموسيقى العربية من خلال 7 محاور هى نشأة المسرح الغنائي العربي وازدهاره، رواد التلحين والأداء فى المسرح الغنائي المصرى، رواد المسرح الغنائي المصري منذ منتصف القرن العشرين وحتى الآن، التجارب الإبداعية للمسرح الغنائي فى البلاد العربية، المسرح الغنائي العربي بين المعالجة الدرامية والرؤية الموسيقية، تجارب مستحدثة فى المسرح الغنائي العربي ، قضايا جمع وتوثيق وإحياء المسرح الغنائي العربي ، بالاضافة الى المسابقة الفنية التى تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى في الغناء للشباب والاطفال وذوى القدرات الخاصة والتميز للهواه في العزف المنفرد على جميع الآلآت الموسيقية ، الى جانب معرضا لفنون الخط العربى للفنان المكرم محمد يوسف عبد اللطيف المغربي بقاعة صلاح طاهر.