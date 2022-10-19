حملة توعية للكشف المبكر عن «سرطان الثدى» ضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة

كتب أحمد يعقوب

أطلقت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، حملة توعية للكشف المبكر عن «سرطان الثدي» تحت شعار «افحصي واطمني»، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، على نحو يُسهم في توعية الموظفات بالوزارة، وتحفيزهن لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة؛ للاطمئنان على حالاتهن الصحية، تزامنًا مع اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يوافق ١٩ من أكتوبر من كل عام.

نظمت وحدة «تكافؤ الفرص» بوزارة المالية، فرق عمل لتوعية الموظفات بأهمية المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، التي تُعد أحد مسارات توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، بما يُسهم في تمكين المرأة؛ باعتبارها ركيزة أساسية لأمان الأسرة المصرية.

أكدت داليا فؤاد رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن حملة التوعية تستهدف تعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية إجراء الفحوصات المبكرة للحد من انتشار المرض، تماشيًا مع خطة التنمية الشاملة والمستدامة 2030.

أضافت أنه يجري التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير وحدة متنقلة للكشف عن سرطان الثدي، لتشجيع الموظفات بوزارة المالية على المشاركة الفعَّالة في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة.

يأتي ذلك استكمالاً للمبادرات الرئاسية التاريخية ومن بينها: حملة «100 مليون صحة» للكشف عن الأمراض غير السارية، والقضاء على فيروس «سي»، وإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة؛ على نحو يُسهم في سرعة علاج تلك الحالات، وزيادة الوعي لدى المواطنين حول سبل مواجهة الأمراض المزمنة والخطرة؛ بما يُعد ركيزة أساسية للتنمية البشرية.