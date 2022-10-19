حفل موسيقى لـ طارق نصار فى مكتبة الإسكندرية.. اعرف الموعد

الإسكندرية ـ جاكلين منير

تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون يوم الجمعة 21 أكتوبر حفلًا موسيقيًا للفنان طارق نصار، يقدم خلاله أغاني فرانك سيناترا وألفيس بريسلى، وذلك في تمام الثامنة مساءً على المسرح الكبير بمركز مؤتمرات المكتبة.

جدير بالذكر، أن طارق نصار مغني سكندري، درس الغناء مع د. نيفين علوبة، وشارك في العديد من الأعمال الميوزيكال والكلاسيكية، كما شارك في أول ميوزيكال إنتاج مصري، ومسلسل اختفاء بطولة نيلي كريم، وغنى مع أوركسترا مكتبة الإسكندرية، وشكل فريق بصحبة ماجد متي وشادي مُجدي في 2018.