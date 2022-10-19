حسام بدراوى: لا يوجد عمر معين يتوقف عنده التعلم.. والتنوير يجعل العقل مفكرا

كتب لؤى على

قال المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، أنه لا يوجد عمر معين يتوقف عنده التعلم فانا تعلمت الموسيقي في سن الستين و وضعت في كتاب دعوة للتفكير موسيقى و فن ولوحات بريشتي، جاء ذلك خلال ندوة استضافتها مكتبة بيبليوتك فى حفل مناقشة كتاب " دعوة للتفكير "، وأدارت الحوار معه الروائية رشا سمير.

وتابع حسام بدراوى: انا قضيتي استعمال العقل وأن أصل الوصول إلى الخالق هو استخدام العقل الذي يميز الإنسان عن باقي المخلوقات؛ قائلا: "العقل البشري مر بمراحل تطور فكان طفل ثم شاب ثم نضج ومراحل نمو العقل ورؤيته للكون والإله والدين، والتنوير هو في نهاية الأمر هدفه استغلال العقل في التفكير، وكثير من ما كنا نصدقه منذ ألف سنة على انه معجزات لم يكن معجزات بل كان له خلفية علمية لم يستوعبها العقل البشرى في زمانها".

وأضاف حسام متابعا: "الكون تم خلقه من 14 ونصف مليار سنة وتم حسابته عن طريق سرعة حركة الكواكب والحياة بدأت منذ 2 مليار سنة والإنسان الذى نعرفه لم يظهر إلا من مئات الآلاف من السنين ولم يظهر الإنسان الذى نعرفه الآن إلا من حوالى 30 الف سنة عندما دخل إلى العقل القدرة على الخيال، وأساس نظرية دارون هو التكاثر والطفرات والبقاء للأصلح فالإنسان في شرق افريقيا عندما دخل في مخه الخيال اصبح اكثر ذكاء من انواع الانسان الاخرى،فبقي هو واندثرت انواع أخري، والأفكار ايضا تتكاثر وتتطور ويحدث فيها طفرات ويتبقي منها الأصلح للبشرية.