اليوم السابع
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حبس خادمة 4 أيام بتهمة سرقة مبلغ مالى من شقة تعمل بها فى العجوزة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 10:50 ص
حبس خادمة 4 أيام بتهمة سرقة مبلغ مالى من شقة تعمل بها فى العجوزة حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مبلغ مالى من داخل شقة تعمل بها فى منطقة العجوزة.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تلقى المقدم حسام العباسى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا من سيدة اتهمت فيه خادمتها بسرقتها، وذكرت أن المتهمة استغلت سفرها واستولت على النقود.

بإعداد كمين للمتهمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

 

 


جرائم السرقة

امن الجيزة

سرقة شقة

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