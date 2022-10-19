حبس المتهم بقتل نقاش فى طنطا بسبب خلاف على أجرة اليومية 4 أيام

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول "طارق. ن" 33 سنة - نقاش لمستشفي طوارئ جامعة طنطا، مصاب بطعنة نافذة في القلب ووفاته.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين القتيل وآخر بسبب خلافات بينهما على أجرة اليومية، دفعت المتهم لطعنه بالقلب ولقي حتفه في الحال، تم ضبط المتهم وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.