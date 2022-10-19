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جمعا 10 ملايين جنيه.. تجديد حبس مستريح الذهب وزوجته بالجيزة 15 يوما

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:22 ص
جمعا 10 ملايين جنيه.. تجديد حبس مستريح الذهب وزوجته بالجيزة 15 يوما مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس مستريح وزوجته 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من مواطنين بالجيزة بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الذهب مقابل أرباح كبيرة.

قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد 21 شخصا، بتلقى أحد الأشخاص وزوجته - مقيمان بمحافظة الجيزة، مبالغ مالية منهم بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الذهب نظير منحهم أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تلقى الأموال من المواطنين بغرض إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة الذهب مقابل حصولهم على أرباح مما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت نحو (10 مليون جنيه) وتوقفا عن سداد  الأرباح ورد أصول تلك المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد ثان، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه.


مستريح الذهب

امن الجيزة

جرائم النصب

اخبار الحوادث



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