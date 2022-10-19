جبروت امرأة.. ضربت زوجها علقة موت وطردته من المنزل وهددته بعائلتها

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وادعي خروجها عن طاعته واستيلائها على شقة الزوجية برفقة عائلتها، ومساومته على تطليقها مقابل مبالغ مالية وصلت لـ 800 ألف جنيه، ورفضها تمكينه من الدخول إلى منزله، ليؤكد بعد هروبه من عش الزوجية بعد شهرين زواج: "دمرت حياتي وتعدت على بعلقة موت، بخلاف سلاطة لسانها، لأعيش في جحيم بعد أن اكتشفت حقيقتها بعد الزواج، لأعيش وأنا مهدد بعد أن ألحقت بي إصابات خطيرة وفقا للتقارير الطبية، بخلاف استدعائها عائلتها لتهديدي وإجباري على التنازل عن شقتي وسيارتي لها".

وأضاف الزوج فى دعواه، بعد أن خرج من منزل الزوجية بعد شهرين زواج، وهو مصاب بجروح خطيرة على يد زوجته: "زوجتي منذ ثاني أسبوع زواج وهي تستقوي بأشقائها الخمسة، وتهددني في كل خلاف، لأترك المنزل لها في أول شهر زواج وأذهب لأعيش مع عائلتي، وبعد تدخل الوسطاء عد ولكني لم أدري أنها تخطط للأنتقام مني والبطش بي، لتفشل كافة المحاولات الودية فى إنهاء الخلافات بيننا".

وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي فضحتني وذهبت للعمل وقامت بسبي بأبشع الألفاظ، وحاولت الزج بي بالحبس بقائمة المنقولات، ومنعتني من الدخول لمنزلى رغم قرار التمكين المشترك، لتوعدتني بالسجن بنفقات وهمية، واستخدمت قائمة المنقولات للى ذراعي، وانتهي الحال بي ملاحق بـ 12 دعوي حبس".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.