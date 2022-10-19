تونس تحرز تقدما في تقرير الأمم المتحدة حول مؤشر الحكومة الإلكترونية

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أظهرت دراسة تنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2022 التي تصدر عن هيئة الأمم المتحدة تحت إشراف إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة لها، تقدم تونس ضمن خريطة الدول التي لديها مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI) بأعلى من المتوسط العالمي.



وذكر بيان لوزارة تكنولوجيا الاتصال التونسية، اليوم الأربعاء، إن الدراسة تقوم بتقييم التطور الرقمي لحكومات جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددها 193 دولة، مشيرا إلى أنه حسب الدراسة السابقة لسنوات (2018، 2019 و2020) تراجع ترتيب تونس بـ11 مركزا فيما يخص مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI) ، وبـ20 مركزا فيما يخص مؤشر المشاركة الإلكترونية (EPI).



وأضاف البيان أن تونس تمكنت حسب الدراسة الأخيرة لعام 2022 من التقدم بـ3 مراكز في الترتيب العام الخاص بالتطور الرقمي للحكومات، وبـ6 مراكز في الترتيب العام الخاص بالمشاركة الإلكترونية، لتحتل المركز الـ88 فيE-Government ، والمركز 67 في E-Participation ، وذلك بإضافة خدمات إلكترونية هامة على غرار الهوية الرقمية والبوابة الإلكترونية للمواطن ومنصة التواصل الإلكتروني والاستشارة الوطنية الإلكترونية وتعميم وتبسيط إجراءات التسجيل عن بعد للمؤسسات التجارية والمؤسسات التربوية.