توقيع مذكرة تفاهم تمنح جنرال موتورز والمنصور صفة الشريك الحصرى للتنقل لـ COP27

كتب أحمد جمعة

وقع السفير أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية والمنسق عام للشقين التنظيمي والمالي للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27، شارون نيشي المدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز في مصر وشمال افريقيا، أنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، مذكرة تفاهم تكون بمقتضاها شركتي جنرال موتورز والمنصور الشريك الحصري للتنقل للمؤتمر المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6-18 نوفمبر المقبل، بحيث تقوم شركتي جنرال موتورز والمنصور للسيارات بتوفير 150 سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية لتنقل المشاركين لخفض نسبة العوادم والانبعاثات الكربونية بالمدينة خلال المؤتمر.

وقد رحب السفير أشرف إبراهيم بالشراكة مع جنرال موتورز والمنصور للسيارات. بما يسهم في توفير خدمات عالية المستوى لتنقل المشاركين وزوار المؤتمر، مشيراً الى أن ذلك يأتي في إطار سعى الحكومة المصرية إلى تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، عبر التحول نحو وسائل نقل صديقة للبيئة. كما أكد حرص الحكومة المصرية على المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص الى جانب شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في تعزيز نماذج الأعمال المستدامة ودعم الأهداف المناخية.

من جانبها، أعربت شارون نيشي المدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز في مصر وشمال افريقيا عن سعادتها بدعم مؤتمر COP27 في إطار جهود الشركة نحو مستقبل ذو سيارات كهربائية بالكامل، وأضافت أن جنرال موتورز ملتزمة برؤيتها العالمية نحو عالم خالٍ الانبعاثات، موضحةً سعي الشركة للمساعدة في تسليط الضوء على أهم السياسات والاولويات لتمهيد الطريق نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر وتقليل الانبعاثات الكربونية.