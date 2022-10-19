اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 01:15 م
أكرم القصاص
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توريد 20081 طنا و566 كجم أرز فى كفر الشيخ

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 01:05 م
توريد 20081 طنا و566 كجم أرز فى كفر الشيخ توريد الأرز بدسوق
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه تم توريد 20081  طنا و566 كجم أرز فى 21 موقعا، تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مضارب كفر الشيخ.

 

وأضاف نور الدين، تتم المتابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها ، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين.


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