دمياط معتز الشربينى

أعلنت مديرية التموين بدمياط برئاسة علي الغزاوي مدير عام تموين دمياط توريد واستلام 12850 طن أرز شعير بالشون والمضارب الحكومية بمحافظة دمياط حتى صباح اليوم .

كما تم ضبط 9 مضارب غير مرخصة مع 6 مخازن سرية تقوم بتجميع الارز للاحتكار والمضاربة على ارتفاع سعره بالأسواق والتحفظ على إجمالى مضبوطات بلغت 421 طن أرز .

قررت النيابة العامة تسليمها لمضرب الزرقا وبيعها بالسعر الرسمى وإيداع ثمنها خزينة المحكمة على ذمة المحاضر الخاصة.

وفى مجال الرقابة على الأسواق والمحلات العامه تحرر عدد 86 محضر لضبط مخالفات فى مجال انتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات أو إدارة مخبز طباقى بدون ترخيص ولمخالفة البيع بأزيد عن السعر الرسمى ولعدم الاعلان عن الاسعار بالمحلات العامة .

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحاربة الاحتكار وحماية المستهلك.