تنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية الروضة فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

نظم فرع المجلس القومى للسكان بشمال سيناء قافلة سكانية شاملة بقرية الروضة بمركز بئر العبد، وذلك بحضور نوال سالم مدير عام الفرع، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأبناء القرية.

وقالت نوال سالم، مدير عام فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة فى بيان صحفى: إن القافلة السكانية الشاملة تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان.

وأضافت أن القافلة السكانية بمشاركة الأزهر الشريف، ومديرية الصحة، ومديرية الشباب والرياضة، والهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار.

وأشارت إلى أن القافلة تضمنت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ندوات دينية وتثقيفية لمجابهة الفكر المتطرف، وامتحانات محو الأمية، عروض رياضية وترويحية، ودعم نفسي للأطفال، وتقديم لقاح كورونا.

بدوره أكد الشيخ حسن صالح، مدير إدارة الدعوة بمنطقة وعظ شمال سيناء، تنفيذ ندوة عن وسطية الدين الإسلامى وحرمة الدم بقاعة الاجتماعات بمركز الشباب والقاء كلمة توعوية عقب صلاة الظهر فى مسجد شهداء الروضة.

وأضاف الدكتور وليد أبو خليل، مدير إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة، أنه تم تنظيم ألعاب رياضية وترويحية للأطفال بمركز شباب القرية، بجانب توزيع الملابس الرياضية والهدايا وألعاب الأطفال والأدوات المكتبية والدراسية وإعلام مصر علي المشاركين، بجانب أهداء مركز الشباب كرة قدم وكرة طائرة.

وأشارت الدكتورة إيناس كمال، مدير ادارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، إلى إقامة معرض للمشغولات اليدوية بنادى المرأة، وتنظيم ندوات توعوية حول أهمية التغذية السليمة والتنشئة السليمة للأبناء ومخاطر الزواج المبكر وأضرر الختان الصحية، بجانب توقيع الكشف الطبى على السيدات وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان بجانب تنظيم زيارات اشرافية للسيدات بالمنازل.

وأعلنت الدكتورة هاجر صالح، رئيس وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بشمال سيناء، عن تنفيذ ندوات توعوية عن مخاطر الزواج المبكر وزواج القاصرات وتقديم جلسات للدعم النفسي لأطفال القرية وتوزيع لعب الأطفال على أطفال القرية.

وأشارت رحاب عثمان، قائد فريق الهلال الأحمر، إلى تقديم خدمات الدعم النفسي لعدد 70 طفلا وطفلة من ابناء القرية وتقديم خدمات التوعية الصحية وتقديم خدمات تطعيم فيروس كورونا.

وقال صبرى شعبان ممثل هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، أنه تم إجراء اختبار محو الأمية لـ8 أشخاص، واستكتاب 8 أشخاص آخرين، وتوزيع شهادات محو الأمية.