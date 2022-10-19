اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 08:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تفعيل أنشطة اليوم الرياضى والاقتصاد المنزلى بمدارس الجيزة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 08:00 ص
تفعيل أنشطة اليوم الرياضى والاقتصاد المنزلى بمدارس الجيزة اليوم الرياضي بمدرسة هدى شعراوي الإعدادية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت مدارس الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، تفعيل الأنشطة الطلابية واليوم الرياضى بالتبادل فى المدارس؛ لتنمية قدرات ومهارات الطلاب واكتشاف مواهبهم وصقلها، تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.
 
وتهدف الأنشطة الطلابية إلى خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين وتشكيل شخصياتهم واكتشاف مواهبهم وصقلها وتنمية مهاراتهم، وتعزيز القيم الاجتماعية لديهم، وجذبهم إلى المدارس.
 
وتشمل الأنشطة الطلابية، التربية الفنية - الكشافة –التربية الرياضية – التربية الاجتماعية – التربية النفسية – التربية البيئية والسكانية - الصحافة - المجال الصناعي – الوسائل التعليمية - التربية المسرحية - التربية الموسيقية – الحاسب الآلي – الإقتصاد المنزلي – الوحدة المنتجة – والمعامل.
 
وفي هذا الصدد، تفقدت أمل مبروك مدير عام التعليم العام، مدرسة هدى شعراوى الإعدادي بنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية، بحضور هالة كمال مدير عام الإدارة، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية.
 
وتابعت مدير عام التعليم العام، فعاليات اليوم الرياضي للطالبات بمختلف الأنشطة والمجالات المختلفة، والذي ساهم فى ارتفاع نسب الحضور بين الطلاب وجذبهم إلى المدارس.
 
كما تفقدت الفصول الدراسية واستمعت إلى الطالبات للاطمئنان على سير العملية التعليمية، مؤكدة على تسليم الكتب الدراسية وعدم ربطها بالمصروفات الدراسية، مع التأكيد على ضرورة تنظيم عملية دخول وخروج الطالبات خلال اليوم الدراسي ومراعاة كافة عوامل السلامة لهم مع الاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه والفناء.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت عن انتهاء الإدارات التعليمية من تحديد المدارس التي سوف يطبق فيها اليوم الرياضى، موضحة أن هناك ضوابط لتطبيق اليوم الرياضى فى المدارس مع انطلاق العام الدراسى الجديد، حيث يتم تطبيق النشاط من خلال عدة مراحل، المرحلة الأولى بداية شهر أكتوبر 2022 نسبة 25% من مدارس الإدارة التعليمية، والمرحلة الثانية بداية شهر ديسمبر 2022 بنسبة 25% من مدارس الإدارة التعليمية، أما المرحلة الثالثة بداية الفصل الدراسي الثاني 25% من مدارس الإدارة التعليمية، والمرحلة الرابعة بداية شهر أبريل 2023 بنسبة 25% من اجمالي مدارس الإدارة التعليمية.
 
وأكدت، مراعاة التوزيع الجغرافى عند اختيار النسب ويتم اختيار المدارس لتكون ممثلة في جميع مناطق الإدارة وتحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة لكل صف دراسى على حدة ودون التأثير على خطة توزيع المنهج.
 
فعاليات الانشطة الطلابية بالجيزة
فعاليات الانشطة الطلابية بالجيزة

أنشطة الاقتصاد المنزليد
أنشطة الاقتصاد المنزليد

الأنشطة الطلابية بالمدارس
الأنشطة الطلابية بالمدارس

تفعيل الأنشطة الطلابية بمدرسة هدى شعراوي الإعدادية
تفعيل الأنشطة الطلابية بمدرسة هدى شعراوي الإعدادية

أنشطة اليوم الرياضي بمدرسة هدى شعراوي الإعدادية
أنشطة اليوم الرياضي بمدرسة هدى شعراوي الإعدادية
 

مدارس

مدارس الجيزة

تعليم الجيزة

العام الدراسي الجديد

الانشطة الطلابية

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

التعليم تؤكد نجاح اليوم الرياضى فى جذب الطلاب للمدارس.. وتشدد على محاسبة من تخطى نسبة الغياب.. وتلزم المعلمين بالحصص الدراسية المقررة لتحقيق الانضباط داخل الفصول.. والتعاقد مع خريجين جدد لسد العجز

الخميس، 13 أكتوبر 2022 08:00 ص

مدير تعليم الجيزة يتابع تفعيل اليوم الرياضى بمدارس إدارة 6 أكتوبر التعليمية

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 02:24 م

محافظ كفر الشيخ يشيد بتطبيق اليوم الرياضي وتفعيل الأنشطة بالمدارس.. صور

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 06:46 م

"تعليم الجيزة": سد عجز معلمي الأنشطة لتفعيل وإنجاح اليوم الرياضى

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:13 م

التعليم: تفعيل اليوم الرياضى منذ بداية الدراسة لجذب الطلاب للمدارس

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:01 ص

متابعة اليوم الرياضى ومشروع القراءة.. أبرز ما جاء فى زيارة وزير التعليم لدمياط

السبت، 01 أكتوبر 2022 01:11 م

التعليم تحدد ضوابط تنفيذ اليوم الرياضى على الطلاب مع بداية العام الدراسى

السبت، 01 أكتوبر 2022 11:24 ص

التعليم: الدراسة فى موعدها الأسبوع المقبل.. انتظام 25 مليون طالب بالمدارس.. تطبيق اليوم الرياضى وتقسيم الطلاب على الفترات لتقليل الكثافات الطلابية وإعداد جداول الحصص أبرز استعدادات المدارس لاستقبال التلاميذ

السبت، 24 سبتمبر 2022 02:00 م

العام الدراسى الجديد.. "التعليم" تعلن ضوابط تطبيق اليوم الرياضى فى المدارس

السبت، 24 سبتمبر 2022 12:00 ص

التعليم تكشف تفاصيل تطبيق اليوم الرياضى بالمدارس.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 05:13 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة